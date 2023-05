Roberto Cox fue sorprendido por su "fan N°1" en matinal de CHV: "Me lo comería con papas fritas..."

Un particular momento se vivió en la emisión de este viernes de «Contigo en la Mañana» de Chilevisión.

En pleno despacho apareció la "fan N°1" de Roberto Cox, quien sacó risas al piropear con todo al periodista.

"Todas las mañanas me despierto y pienso en ti. Sé que te hicieron una encerrona (con Daniela Muñoz), pero tú tienes que ser mío primero. Cosita linda, si es hermoso, precioso”, partió diciendo Carmen.

La vecina dijo que lo seguía “desde que la argentina lo dejó”, lo que provocó risas en el estudio.

Luego agregó que Cox “fue a una fiesta hace dos semanas, le quisieron encaletar mujeres, pero no. Él me tiene que pedir permiso a mí”.

“Me encanta como es, si es lo más tierno y lo más lindo que existe”, complementó.

Como la entrevistada era fanática del fútbol, Roberto la invitó a ver un partido en el estadio Santa Laura. “A donde sea, si quiere como él dijo que le gustaba Mc Donalds, pero al Santa Laura le acepto”, respondió ella.

“Dígale acaso me invita mañana que va a jugar Colo-Colo con la Unión Española. Y sin compromiso, Robertito, pero si te toco un poquito…”, dijo subiendo de tono.

Tra esto, le pasaron un audífono a la señora para que se comunicara con Cox.

“A Robertito le gustan las argentinas (…) Las chilenas y las viejitas damos caldo más sabroso, pasarías un invierno calentito”, comentó la vecina.

“Me gusta como viste, camina, habla… ¡No! Yo me lo comería con papas fritas… aunque al otro día me tengan que internar y muera, no importa“, declaró sin filtros.

Siguiendo con la humorada, el profesional le preguntó a la señora qué iban a hacer después de ir al estadio, a lo que ella contestó que se lo iba a llevar “al ring de cuatro perillas”.

“Tenemos que tomar algo antes, Carmen… no vayamos tan rápido”, respondió Cox, pero Carmen sacó carcajadas en el estudio tras decir: "No, si es para una pura vez, no más”.

