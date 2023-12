Revista Esquire escoge su mejor portada del año “protagonizada por el único e inigualable Pedro Pascal”

De cara a despedir un nuevo año, la revista estadounidense “Esquire” escogió su mejor portada de todo el 2023, donde la ganadora fue la de su edición abril/mayo, la que tenía al actor chileno Pedro Pascal como protagonista.

El artículo fue escrita en conjunto por el periodista Dave Holmes y el fotógrafo a cargo de la sesión fotográfica Norman Jan Roy, quienes alabaron la performance del “único e inigualable Pedro Pascal”.

“Decir que Pascal está viviendo ‘un gran momento’ no hace justicia al tipo de periodo de resonancia cultural extremadamente raro y transformador que está experimentando. Después de pasar gran parte de sus veinte y treinta años viviendo la vida de un actor en apuros, Pascal, a sus 48 años, se ha visto de repente propulsado a un nuevo y elevado nivel de fama”, expone el reportaje sobre el protagonista de “The Last of Us”.

