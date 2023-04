Revelan que querido rostro de Canal 13 reemplazará a Martín Cárcamo en la animación del Festival de Viña

Martín Cárcamo anunció que ya no continuará en la conducción del Festival de Viña del Mar del que era parte desde 2019.

El comunicador expresó: "siento que no hubo, no hay y no habrá nada más importante en mi carrera que el Festival de Viña, conversamos para que esta experiencia la puedan vivir otros conductores".

Y tras esta noticia, ya comenzó a sonar con fuerza el nombre de quien reemplazaría al "rubio natural".

Según detalla Soy Valparaíso, fuentes cercanas a la organización del Festival habrían confirmado que Francisco Saavedra asumirá la tarea de subirse a la Quinta Vergara.

El anuncio se haría oficial en las próximas horas.

Cabe recordar que "Pancho" ha manifestado en diversas ocasiones que le gustaría animar el tradicional evento.

“Puedo decir la verdad… a mí me encantaría animar con Tonka. Hicimos juntos (Festival de) Las Condes, nos llevamos increíble”, comentó en febrero.

Por su parte, en «Sígueme y te sigo» de TV, Francisco Kaminski señaló que el anuncio oficial se llevará a cabo “con bombos y platillos” este viernes.

