Revelan detalles del escalofriante relato que Raffaella Di Girolamo entregó en demanda por abuso sexual contra Cristián Campos

Parte del relato que Raffaella Di Girolamo entregó en el marco de la denuncia por abuso sexual presentada contra el actor Cristián Campos fue revelado.

Según consigna T13, la demanda ingresada por la Fundación para la Confianza establece que la hija de Claudia Di Girolamo dijo que "yo tenía alrededor de 16-17 años, en esa época era cotidiano que Cristián me llevara al (restaurant) Tip y Tap".

"Íbamos a comer los dos solos. A esas alturas, Cristián ya me había inducido a beber alcohol, por lo que las comidas estaban siempre acompañadas de un trago de vodka", señaló la psicóloga de profesión según consta en la demanda presentada.

También sostuvo que Campos la llevaba a comprar ropa interior, de la que decía que "él elegía ropa, sostenes, calzones, siempre con encaje, transparentes. Se podría decir que muy sexies, no ropa interior para el día a día y me hacía probármelos en la tienda y una vez que yo tenía la ropa puesta, abría la cortina y me miraba desde afuera".

Además, relató que un día "mi mamá llegó después de su jornada laboral, abrió la puerta de mi pieza, entró muy rápido, se me acercó desesperada y me dijo: "¿Qué pasó? ¿Te hizo algo? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo?".

"Cuando develé los hechos a mi madre, esto fue alrededor de los 40 años, ella me dice: 'Yo encontré a Cristián en tu cama desnudo'. Después me explicó que Cristián estaba acostado desnudo a mi lado en mi cama", agregó.

Raffaella también dijo que increpó a Cristián Campos hace 10 años, diciéndole que "tú abusaste de mí cuando chica", situación que el actor habría aceptado. "Me dijo que se lo había tratado en terapia y me preguntó si yo tenía algún trauma sexual".

Finalmente aseguró que el 2022 le contó lo ocurrido a sus medios hermanos Antonio y Pedro Campos, hijos de Cristián Campos y Claudia Di Girolamo. "Meses después confrontaron a su padre, conversación que me contó mi hermano Antonio, sin detalles, sólo diciéndome que ante la conversación que tuvo con él no tenían dudas que él había abusado de mí y que todo era verdad. Desde ese momento, mis hermanos no tienen relación con su padre", sentenció la psicóloga.

