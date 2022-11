Revelan causa de muerte de Jason David Frank, conocido por interpretar al “Power Ranger” verde

Este fin de semana, se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Jason David Frank a los 49 años, actor reconocido por interpretar a Tommy Oliver en “Mighty Morphin Power Rangers”, más conocido como el Power Rangers Verde.

La noticia fue confirmada por su representante Brian Butler, a través de sus redes sociales. “Muy triste escuchar sobre el fallecimiento de mi amigo y cliente Jason David Frank”, expresó.

“QEPD mi hermano de otra madre. Todavía estoy en estado de shock. Me siento terrible. Me llamó, me dejó un mensaje y tardé mucho. Jason era un buen amigo para mí y lo extrañaré. Amor y oraciones por su esposa Tammie y sus hijos, espero que Dios los ayude a superar este momento difícil”, señaló por su parte Mike Bronzoulis, entrenador de artes marciales del actor.

Ahora, según informó el medio estadounidense “TMZ”, “fuentes con conocimiento directo” cercanas a Jason David Frank, anunciaron que la causa de muerte “fue el resultado de un suicidio”.

PURANOTICIA