Renata Bravo contó que recién a sus 49 años se atrevería a pedir un beso

Empoderada y en su mejor momento, dice estar, a sus 49 años, Renata Bravo, cuestión que la habría llevado a replantarse su desempeño en la conquista, reflexión que contó en el programa Podemos Hablar.

Según informó Página 7, en el espacio la actriz manifestó que es en medio de esta buena racha que se atreve, por ejemplo, a tomar la iniciativa y pedir el beso de un hombre.

“Creo que estoy en mi mejor momento de la vida, no se me nota, pero así lo siento yo por lo menos. Cumplí 49 en septiembre y sentí que me había perdido un poco de mi esencia”, consignó el medio.

La actriz contó que antes de los 50 “Me voy a atrever a hacer cosas que nunca en la vida me he atrevido’, por ejemplo, a pedirle un beso a un hombre cuando tengo ganas de besarlo”. Situación que ya habría ocurrido, en medio de una fiesta. “¡Chúpate esa! Ese beso fue con tuti, con lengua”, expresaría entre risas.

Renata Bravo y Julián Elfenbein (quien reemplazó en la conducción a Jean Phillippe Cretton) recrearon el momento en pantalla, lo que sólo se verá en la próxima emisión del espacio, este viernes.

