Reconocido periodista se despide de TVN con sutil indirecta hacia la estación televisiva

En medio de una serie de cambios en Televisión Nacional de Chile, otro rostro destacado se suma a la lista de despedidas. Benjamín Estibill, reconocido periodista y figura emergente en la señal, anunció a través de sus redes sociales su salida del canal tras ocho años de trayectoria.

"Siempre estaré agradecido con mi canal, que me brindó las herramientas para ser el profesional que soy hoy", expresó Estibill, conocido por su exitoso canal en YouTube que cuenta con más de 64 mil suscriptores.

"Se acabó el arco TVN. Siempre seré agradecido de mi canal que me dio las herramientas para ser el profesional que soy el día de hoy... No estoy triste al contrario era algo que venía pensando hace tiempo porque en Youtube me ha ido muy bien y este año ha sido como tener dos trabajos", añadió el profesional.

Durante su tiempo en el canal de todos los chilenos, Estibill ocupó roles destacados como conductor del programa "Nos vamos de vlog" y coberturas exclusivas como el backstage del Festival de Viña del Mar, dejando una huella significativa en la programación del canal.

Además, manifestó su deseo de regresar al canal en el futuro, asegurando que "cuando se pueda hacer una televisión pública verdadera y para la gente". La partida de Benjamín Estibill se suma a las recientes salidas de figuras destacadas de la señal pública, como Yamila Reyna, Josefiuna Valenzuela, entre otros, marcando un período de cambios significativos en la televisión nacional.

PURANOTICIA