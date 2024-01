Rauw Alejandro reveló detalles del quiebre de su relación con Rosalía: “Nunca había salido nada malo de mí”

Luego de anunciar su compromiso en 2023 tras tres años de relación, Rauw Alejandro y Rosalía decidieron poner fin a su romance el 25 de julio pasado.

Posteriormente, el intérprete de “Baby Hello” fue acusado por la opinión pública de haberle sido infiel a la española, lo que debió salir a desmentir, asegurando que ambos habían tomado la decisión en conjunto, expresando su completo respeto hacia ella además del aprecio que le guarda por la relación que mantuvieron.

Ahora, el puertorriqueño entregó nuevos antecedentes sobre el polémico quiebre, en una entrevista que concedió para el canal de YouTube de Chente Ydrach, desmintiendo que esta fuera tóxica.

“Se dijeron miles de cosas. Yo llevaba casi cuatro años y nunca había pasado nada. Nunca había salido una noticia negativa y cuando salió esta noticia, ninguno de los dos queríamos (revelarlo), pero lo dijeron, dejaron un margen abierto a (especulaciones)”, comenzó señalando.

“La gente pudo ver nuestra relación y era una relación muy positiva, no era nada tóxica, era muy linda. Y que se dirija hacia a otro lado pues no”, aseguró sobre el vínculo entre ambos.

Sobre el periodo de la ruptura, Rauw Alejandro definió aquel periodo como “inusual y desafiante”. “Salieron miles de cosas y nunca había salido nada malo de mí. Lamentablemente nacimos hombres, los hombres ya de por sí tienen el estigma y no lo juzgo, porque tenemos mala fama”, añadió.

“Frustra un poquito, porque está la vida del artista, de la farándula, pero está la vida personal también y todo lo que he vivido es real (…) no es un personaje”, aseguró, agregando para concluir que “yo siempre voy a decir lo que pasó y no quiero dejar nada a las especulaciones”.

