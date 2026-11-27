Una nueva jornada de eliminación se vivió la noche de este jueves en MasterChef Chile, donde una de sus participantes más destacadas se despidió para siempre de la competencia culinaria.

En el desafío de eliminación eran siete los aspirantes que se enfrentaron en una particular preparación, donde la consigna era que debían elaborar un plato que tuviese berries como protagonistas, para lo cual tenían tan solo 50 minutos.

Para la sorpresa de los jueces, tres de los nombres más fuertes de la competencia fueron los peores evaluados: Valentina, Seba y Rosita. “Señorita Valentina, creo que es uno de tus peores platos”, le expuso el chef Yann al momento de evaluar a la joven.

“Yo creo que la decisión, si es que estamos de acuerdo, el día de hoy va a causar un remezón, sobre todo en los que quedan. Se van a tomar mucho más en serio las cocinas”, indicó la chef Fernanda por su parte.

En este contexto, los chefs revelaron que era Valentina Abarca quien debía dejar para siempre MasterChef Chile. “Así es el juego, soporté bastante, hubo personas que trataron de crear una imagen de mí”, expuso la joven.

“Me voy agradecida. Más que lo que diga la gente que no me conoce, me importa lo que diga la gente que me conoce en el día a día. Con eso me quedo”, añadió.

Una de las más afectadas con la despedida de su compañera fue Rosita, quien reveló que ambas tenían un fuerte vínculo al interior de la competencia. “Es como perder una hermana acá adentro en verdad”, expuso evidentemente afectada.

PURANOTICIA