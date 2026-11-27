Un emotivo momento se vivió la noche de este jueves en un nuevo capítulo de Vértigo, donde uno de los invitados era el comediante Mauricio Flores, quien se refirió a la prisión preventiva que enfrenta su hijo.

El humorista llegó hasta la gran final del programa estelar de Canal 13, donde se debió enfrentar a la instancia llamada “La hora de la verdad”, momento en el que tuvo una íntima conversación con Martín Cárcamo, en la cual reveló un sentido mensaje que recibió desde el interior de la cárcel.

“Me ha mandado mensaje a través de las personas que han ido a verlo, que es su mamá”, expuso Flores, desclasificando que él no ha ido a visitarlo.

En ese momento, el comediante desclasificó que su hijo le pidió perdón por el complejo momento que están atravesando como familia. En esta línea reveló que su hijo le pidió “que lo perdonara, ‘díganle a mi papá que me perdone este cagazo, lo amo y no lo voy a exponer más de lo que lo he expuesto‘”.

Fue ahí cuando Martín le pregunta sinceramente “¿lo perdonaste?”, a lo que Flores le respondió, evidentemente emocionado “es mi hijo, cómo no lo voy a perdonar”.

Cabe recordar que Danko Flores Cid, se mantiene en prisión preventiva tras ser detenido por una investigación relacionada con tráfico de drogas.

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