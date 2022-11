Querida participante se convirtió en la última eliminada de “El Discípulo del Chef”: Estelar de Chilevisión definió a sus cinco finalistas

La noche de este jueves, Chilevisión emitió un nuevo capítulo de su estelar gastronómico “El Discípulo del Chef”, el que vivió un crucial momento, ya que tuvo su última jornada de eliminación, definiendo a sus cinco finalistas.

En primera instancia, fue la chef Carolina Erazo quien ganó el reto por la inmunidad, convirtiéndose de esta forma en la primera participante en instalarse en la Gran Final.

Posteriormente, fue el chef francés Yann Yvin el encargado de entregar la lamentable noticia, comunicando que “llegamos al acuerdo de quién no se va a la final”, anunciando a Valentina Ramos como la nueva eliminada de la competencia.

Ante esto, la querida pupila del chef italiano Ennio Carota reaccionó tranquila por la instancia a la cual había llegado. “No importa…”, aseguró.

“Te adoramos, llenaste estas cocinas con tu alegría, te voy a extrañar tanto, que me llega a dar pena. Llegaste demasiado lejos, y estoy muy orgullosa”, fueron parte de las palabras de la animadora del espacio, Emilia Daiber, para despedir a Ramos.

“Hoy no tuviste un buen día, pero has tenido unos maravillosos”, le destacó por su parte el líder del equipo verde.

“Estos dos meses han sido maravillosos, conocí a gente bacán. Me quedo feliz, con el corazón lleno. Además, esto me abre nuevas puertas para seguir avanzando en la vida”, reflexionó Vale en su despedida, añadiendo para concluir que “me voy tranquila y feliz, por demostrar un poco lo que yo sé, y lo que a mí me gusta cocinar, entonces, ¿qué más puedo pedir?”.

De esta forma, Natalia Duco, Víctor ‘Zafrada’ Díaz, Yuhui Lee, Nicole Ángel, y Carolina Erazo se convierten en los participantes en llegar a la última instancia de “El Discípulo del Chef”, siendo los finalistas de la competencia gastronómica de Chilevisión.

