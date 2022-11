Querida participante de “El Discípulo del Chef” se despidió entre lágrimas al ser eliminada: “Estoy orgullosa”

La noche de este jueves, Chilevisión emitió un nuevo capítulo de “El Discípulo del Chef”, donde se vivió una complejo duelo de eliminación, donde los participantes debieron competir en duplas.

Al organizarse en parejas, de forma aleatoria fueron asignadas las diversas consignas con las que debían trabajar, siendo designado a cada dupla un sabor: ácido, picante, ahumado y dulce.

De esta forma, fue la pareja compuesta por Karen y Carola, quienes con la consigna dulce prepararon unos ñoquis de camote con espuma de salsa inglesa de coco, los que acompañaron con salsa de dulce de membrillo con parmesano.

Sin embargo, no lograron conquistar a los chefs, ya que el exceso de harina molestó a Sergi Arola, Ennio Carota y Carolina “China” Bazán. “Lamentablemente, hubo una dupla que no acertó tanto en la consigna de este desafío y tomó un alto riesgo… el sabor menos logrado esta noche fue el dulce”, fueron las palabras de la exlíder del equipo azul, anunciando a Karen Bejarano como la nueva eliminada del estelar de Chilevisión, el que se encuentra en su recta final.

“Ha sido una dura competencia y has llegado sumamente lejos. Me duele tu partida porque eres parte de la alegría de estas cocinas. Siento que te has superado con creces entre la otra temporada y hasta ahora”, expresó la conductora del espacio, Emilia Daiber.

Evidentemente emocionada, la exchica “Mekano” decidió dedicarle unas palabras a los chefs, a quienes agradeció, ya que “de verdad, para mí ha sido súper lindo lo que han sacado de mí. Yo no confiaba en absoluto en mi mano, ni en mi persona, ni en nada. Me cuesta tener confianza, pero la cocina me ayudó mucho en eso”.

“Estoy orgullosa de dónde he llegado. Ha sido lindo transitar este camino y me siento bendecida del equipo. Las cámaras, gente de la cocina, periodistas, maquillaje, peluquería, las tías de la limpieza… todos son la raja. Cuesta encontrar equipos tan bonitos en la televisión”, añadió.

“Tienen un lugar en mi corazón muy grande. Gracias por la oportunidad de demostrarme a mí que soy capaz de muchas cosas”, concluyó Bejarano.

