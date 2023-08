 “¿Qué andabai hue...?": Así fue el arranque de furia de Mónica en «Gran Hermano»

Un nuevo arranque de furia tuvo Mónica Ramos, la participante de 77 años del reality de Chilevisión «Gran Hermano».

El blanco del enfado de la mujer de pelo morado fue Rubén Gutiérrez, quien llegó a su habitación a bromear.

Todo ocurrió en medio de una dinámica de bromas entre Jennifer Galvarini, Constanza Capelli y el propio Rubén, hecho que se trasladó al dormitorio.

Esta situación no cayó nada de bien en Mónica, quien las emprendió fuerte contra el ex funcionario de Carabineros, quien sólo atinó a pedirle disculpas.

El motivo del enfado pasó porque la adulta mayor dormía en su cama mientras el trío jugaba a los gritos a sólo metros de distancia.

"A ti te estoy hablando. Oye Rubén, ¿Qué andabai’ hueveando (sic) allá en mi pieza?”, le dijo Mónica con evidente enojo.

A ello reiteró que: “¿Qué andabai hueveando? No más, se me salió el garabato”.

Ya más calmada, volvió a la carga explicándole a Rubén: "Escúchame y dame la razón. En la noche pasa lo mismo".

Y agregó que "no me dejan dormir y ahora estoy descansando y se ponen a gritar otra vez. Está durmiendo también Rai, quien se sacó la mugre lavando todo el montón de loza. Es lo mismo que si yo me pusiera, cuando están descansando, a gritar".

"Ya está bueno ya, yo quiero ir a hablar con Gran Hermano”, concluyó Mónica.

La discusión se zanjó aceptando las disculpas de Rubén, quien volvió a compartir con el resto de la casa, reconociendo su error.

