Princesa Alba realizó inesperado mea culpa por presentación en los Premios Pulsar: “No me voy a hacer la lesa”

La cantante nacional Princesa Alba, se presentó sobre el escenario de los recientes Premios Pulsar, donde a dúo con Constanza Lewin y Constanza Lüer, interpretaron la clásica canción de la banda chilena “Supernova”, titulada “Tú y Yo”.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para Trinidad Riveros, nombre real de la artista, ya que su espectáculo fue ampliamente criticado en redes sociales, donde los cibernautas apuntaban a su desafinación.

Bajo este contexto, la artista decidió salir del paso reconociendo su error, realizando un inesperado mea culpa que compartió a través de su cuenta personal de Twitter. “Pucha. Me decepcioné. Un poco desafinada”, le escribió una seguidora, a lo que Riveros le respondió, mensaje que posteriormente difundió.

“Sí, no me voy a hacer la lesa. La verdad, desafiné harto en ‘Tú y Yo’. Es difícil esa canción y los nervios de salir en la tele me jugaron una mala pasada”, comentó relatando Princesa Alba, añadiendo que “les pido perdón porque quería demostrar el trabajo de los ensayos, pero bueno, a seguir en clases de canto. Esto es lo que amo y quedé feliz con como me salieron mis canciones propias”.

