Primer capítulo de Top Chef VIP: Rodrigo Salinas es eliminado inmediatamente

El comediante Rodrigo Salinas se convirtió en el primer eliminado del programa Top Chef VIP, de Chilevisión el cual se estrenó el pasado domingo 14 de enero. El Chef Benjamín Nast calificó duramente el plato del “guatón”, y aseguró que lo servido fue un “chiste malo”.

La preparación del ex Club de la Comedia fue un pescado que según los jueces estaba “aceitoso” y con verduras “mal cortadas”. Debido a esto, la Chef Fernanda Fuentes fue más dura, y retó al concursante: “Mi profesión, mi trabajo, mi pasión, no es un chiste. Me lo tomo muy en serio. Este plato es una falta de respeto y como siento que nos estás faltando al respeto, no lo voy a probar”, aseguró.

Tras ser nominado, Salinas rompió en llanto, lo cuál no fue bien recibido por los jueces quienes aseguraron que su actitud fue una “tomadura de pelo” e “incorrecta”, debido a que su actuación durante las grabaciones, fue “insufrible”, según los reportes.

Con esto, Salinas fue inmediatamente eliminado del espacio, lo cuál dejó opiniones divididas, tanto dentro de los participantes, como en redes sociales.

¿Se fue realmente?

La eliminación del comediante, ya había sido filtrada días antes del estreno del espacio, por medios de entretención. Sin embargo, al ser consultado por esto, por el diario La Cuarta, Salinas no solo aseguró que no había sido eliminado, además explicó como se estaba llevando con los jueces.

“Al jurado le ha costado entender mi personalidad, pero sé que ellos van a terminar entendiendo que soy un rebelde con causa (...) Siempre fue mi idea plantear una opinión desde la comida, pero son solo diferencias de opinión, de cómo cocinar algunas cosas. Con el jurado somos grandes amigos”, remató.

