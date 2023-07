Por romper las reglas, Maite recibe dura sanción de “Gran Hermano”

Una nueva sanción se vivió al interior de “Gran Hermano” la noche de este miércoles, la cual afectó los votos para la Placa de Eliminación.

Lo anterior, ya que la producción decidió castigar a una de las participantes, debido a que rompió una de las reglas al interior del reality de Chilevisión: No revelar tu voto.

Todo comenzó antes de fuera el turno de Maite de ingresar al confesionario, momento en que le desclasificó a su compañera Fran Maira por quien votaría.

“Estoy pensando en nosotras, y yo solo tengo el voto de la Coni (…) Y en volá a la Trini uno”, le expuso antes de ingresar al recinto donde uno a uno los participantes entregan su votación para quien quieren que abandone la casa estudio ubicada en Buenos Aires, Argentina.

“Quiero darle dos votos a Constanza, por temas de convivencia, no sé, no le creo mucho a su personalidad”, comenzó relatando Maite, quien añadió que su otro voto para Jennifer, “esperando que el Pancho la salve a ella y no a Coni”.

“Más claro echarle agua”, expresó Diana Bolocco al revelar las imágenes, agregando que “está clarísimo, se determina que hay sanción. Se anulan los dos votos que le entregó a Coni, y no el de Jennifer”.

“Ella todavía no lo sabe, pero "Gran Hermano" se lo comunicará”, concluyó la animadora del reality de Chilevisión.

PURANOTICIA