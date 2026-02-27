¿Por qué no subió a cantar? La razón que dejó a Juanes fuera del show de Mon Laferte en Viña

La noche de Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar ya era histórica. Mon Laferte brilló en la Quinta Vergara, conquistó al “Monstruo” y se llevó las Gaviotas de Plata, de Oro y la anhelada de Platino. Sin embargo, tras su triunfal presentación, aún quedaba una incógnita por despejar: ¿por qué no apareció el invitado sorpresa?

En el backstage, la cantante abordó directamente el tema y confirmó que sí existió una invitación para que Juanes se sumara al espectáculo. La idea era interpretar juntos “Amárrame”, la exitosa colaboración que ambos artistas han convertido en uno de los himnos de su repertorio compartido.

“Tengo que decir que lo invité…”, partió señalando Mon Laferte, despejando cualquier duda sobre la intención de compartir escenario en la Quinta Vergara.

UNA INVITACIÓN QUE NO PUDO CONCRETARSE

Pese a las gestiones, el esperado dueto no se materializó. La propia artista explicó el motivo de la ausencia con total franqueza: “Tenía un video, algo muy importante que hacer, pero me pidió que le dijera a la gente que los quiere mucho”, reveló, dejando en claro que la decisión respondió a compromisos laborales y no a falta de voluntad.

El colombiano, que también fue parte de la parrilla del certamen en su cuarta noche, habría confirmado —según adelantó la intérprete— que una nueva colaboración entre ambos ya está en camino.

Así, aunque el público se quedó sin el reencuentro en vivo de “Amárrame”, la promesa de un próximo trabajo conjunto abre la puerta a un nuevo capítulo musical entre Mon Laferte y Juanes, esta vez más allá del escenario viñamarino.

