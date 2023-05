"¿Por qué no me dejaste morir?": Mauricio Flores reveló las crudas palabras que dijo su hija tras sufrir ACV

Chilevisión emitirá este viernes un nuevo capítulo de «Podemos hablar» en el que estará invitado Mauricio Flores.

En el espacio animador por Jean Philippe Cretton, el comediante recordará el complicado episodio de salud de que vivió su hija Danika, que sufrió un accidente cerebro vascular (ACV).

“Me llama mi hijo Danko y me dice: ‘Papá vente a la clínica porque a la Danika le dio un ACV’. El trayecto de mi casa a la clínica se me hizo eterno, cuando yo llegué ya la habían ingresado”, parte contando.

El médico informó a la familia que Danika tenía 15% de posibilidades de vivir.

“Era horrible entrar a la UCI, verla y que no estuviera, era un cuerpo en una cama, tomarle la mano y no sentir su calor, que no abriera los ojos, que no me hablara, lo peor era no saber qué va a pasar”, explicó.

“Para graficarlo como yo lo sentí, es como si a mi hija la hubieran desenchufado y después vuelto a enchufar un mes después, porque ella despertó y sabía su nombre, pero cuando le preguntaron qué día era y ella dijo 27 de marzo”, agregó.

Flores relató las primeras palabras que tuvo su hija tras recuperarse del ACV: “Ella despertó rebelándose contra la situación diciéndole a su mamá ‘por qué no me dejaste morir, yo no quiero vivir así’. Fue una situación muy fuerte para toda la familia escuchar que ella quería esto”, confidencia.

“La Danika es como el punto intermedio de todo, ahora están todos mis hijos unidos por su hermana”, terminó diciendo el humorista.

