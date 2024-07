Por qué es tan inquietante la tecnología que rejuvenece a Tom Hanks y Robin Wright en la película «Here»

Y si Zemeckis puede lograr ese efecto en «Here», ¿cuánto tiempo más tomaría para que ese tipo de rejuvenecimiento se vuelva tan común como usar maquillaje y tinte de cabello para hacer que un actor aparente ser unos años más joven de lo que es en realidad?

En cuanto a Hanks, él parece sentirse cómodo pudiendo interpretar personajes juveniles hasta que se muera, incluso después. Hablando en el podcast de Adam Buxton el año pasado, contó que cuando él y Zemeckis hicieron juntos « El Expreso polar» , se dieron cuenta de que no había límite a lo que ese tipo de engaño computarizado podía hacer .

“Ahora cualquier persona puede recrearse a sí misma a cualquier edad por medio de Inteligencia Artificial (IA) o tecnología ‘deepfake’. A mí me podría arrollar un autobús mañana y ahí quedo, pero las actuaciones pueden seguir y seguir. Excepto que entiendas lo que es IA y ‘deepfake’, no habrá nada que te diga que no sea yo y sólo yo”.