Por éxito de ventas, Placebo anuncia segundo concierto en Chile

La banda británica “Placebo” agotó por completo las entradas pa su concierto en nuestro país, donde se presentará el próximo 20 de marzo en el Movistar Arena.

Bajo este contexto, los interpretes de reconocidas canciones como “Surrounded By Spies”, “Try Better Next Time”, “Happy Birthday In The Sky”, entre otros éxitos, anunció un segundo concierto en suelo nacional.

De esta forma, la agrupación formada en 1994, la que está compuesta por Brian Molko y Stefan Olsdal, llegará con una segunda fecha al mismo recinto, la que fue agendada para el próximo 21 de marzo del 2024.

De esta forma, las entradas para ver a “Placebo” en Chile tendrán una preventa exclusiva para clientes del Banco de Chile, la cual se realizará el próximo 3 de enero a las 12:00 pm.

Mientras que, la venta general para el exclusivo concierto se llevará a cabo el 5 de enero a las 12:00 pm, a través de la plataforma Puntoticket.

