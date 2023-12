Polo Ramírez rompe el silencio tras su salida de Canal 13: “No me dieron ninguna razón”

La tarde de este viernes, a través de un comunicado, Canal 13 anunció la salida del periodista Polo Ramírez de sus filas, poniéndole fin al vínculo contractual que existía hace 21 años.

De esta forma, la estación televisiva dejó partir al comunicador que fue parte de importante proyectos dentro de la señal, como “Tele13 AM”, “Bienvenidos”, “Sábado de reportajes”, entre otros.

Ahora, fue el propio Ramírez quien rompió el silencio y se refirió al abrupto terminó de relación con Canal 13, revelando que “a mí me comunicó el canal el 6 de diciembre”.

“No me dijeron nada, no me dieron ninguna razón. Lo que pasa es que a mí se me acababa el contrato y simplemente en ese minuto me reiteraron, porque ya lo habían dicho antes, que no me iban a proponer una renovación y que la relación quedaba hasta ahí”, desclasificó Ramírez en conversación con “Las Últimas Noticias”.

Luego de 21 años en la estación televisiva, el periodista asegura que “yo también hubiera querido otras formas, pero no sé. La verdad es que se dio así y ya no le doy más vueltas. Di vuelta la página y estoy pensando en el futuro”.

Sobre próximos proyectos en la televisión, Polo asegura que “estoy abierto a conversar con otros medios, pero en estos momentos estoy en Radio Duna, escribo para la revista ‘Velvet’ y estoy empezando a desarrollar, junto a otras personas, distintos proyectos no dependiendo de algún medio. Estoy dedicado a construir proyectos más personales”.

“Puede ser Youtube, TikTok, Instagram, puede ser en Twitch, puede ser cualquier plataforma. El contenido hoy se desarrolla en plataformas multimedia y la gente consume contenido en distintas plataformas, uno tiene que estar donde está la audiencia”, añadió Ramírez en conversación con el medio mencionado anteriormente, donde continuó indicando que “a mí me gustan mucho las entrevistas y la conversación, es por ahí donde estoy explorando más, un programa de conversación y puede ser en televisión, un podcast o Youtube”.

