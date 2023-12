Pincoya rechazó compartir el premio de "Gran Hermano" con Coni: “Lo más importante para mí es su amistad”

La noche de este domingo, Constanza Capelli se convirtió en la triunfadora de la primera edición de “Gran Hermano Chile”, ganando así 35 millones de pesos.

Ante esto, la bailarina de 27 años anunció que cumpliría la promesa que realizó dentro del encierro, por lo que le regalaría parte de su millonario premio a la participante oriunda de la isla de Chiloé Jennifer “Pincoya” Galvarini. “Ella ha sido un pilar fundamental para mi camino en el reality”, fueron parte de las palabras de Coni.

Sin embargo, la mañana de este lunes, en medio de una visita de las tres finalistas del reality de Chilevisión al matinal de la estación televisiva “Contigo en la Mañana”, la participante oriunda de la isla de Chiloé aseguró que no recibirá el obsequio de su amiga.

“En varias oportunidades ella me decía: ‘Si yo gano el premio, lo voy a compartir contigo’. Siempre me lo dijo. Yo le respondía: ‘Tranquila, que pase lo que tenga que pasar’”, comenzó relatando “Pincoya”, agregando que “ella me conoce… Me emociono. Ella sabe que lo más importante para mí, es su amistad. Yo nunca estuve con ella por si me regalaba parte del premio”.

En ese momento, Jennifer miró directamente a Constanza, a quien le entregó una sincera respuesta: “Te lo agradezco de todo corazón, pero este premio te lo dio la gente, te lo mereces”.

"Estoy agradecida de que siempre pensaras en mí. Obviamente, yo no lo voy a aceptar. Tienes que compartirlo con tu gente, ellos te hicieron ganar”, continuó relatando Galvarinni, a lo que Capelli le reprochó: “Nunca recibes nada. Ella me conoce, voy a insistir, soy una mujer perseverante, me voy a conseguir tu Rut”.

PURANOTICIA