“Pincoya” confirma nueva acusación contra Rubén que involucró a Coni al interior de “Gran Hermano”

Si bien el reality de Chilevisión “Gran Hermano” llegó a su fin, el programa de telerrealidad sigue dando de qué hablar, como es el caso de Rubén Gutiérrez, quien fue expulsado del encierro al ser acusado por su compañera Scarlette Gálvez de tocarla sin su consentimiento mientras dormía.

Bajo este contexto, quien obtuvo el segundo lugar del espacio de telerrealidad Jennifer “Pincoya” Galvarinni se refirió a la reciente acusación de Ignacia Michelson contra el excarabinero. “Cony me dijo: ‘Un día, cuando yo tomaba medicamentos, él (Rubén) se fue a meter a mi cama’. Pincoya lo echó”, reveló la exjugadora, lo que fue confirmado por la participante oriunda de la isla de Chiloé.

“En una oportunidad, sí, fue verdad que Cony estaba con un medicamento y vi que Rubén había llegado al dormitorio a acostarse con ella”, sostuvo “Pincoya” en conversación con “Que te lo Digo”.

“Yo no lo vi con la intención de que le iba a hacer algo a ella. Te estaría mintiendo. Yo lo eché, sí, pero porque roncaba. Le advertí que no se tirara peos en la pieza”, aseguró Jennifer.

“Lo eché cagando. Le dije: ‘¿Qué estás haciendo acá? ¡Te vas!’”, continuó la chilota con su relato, enfatizando en que “yo era protectora con los chiquillos. A mí no me parecía que Rubén se fuera a acostar en una cama, más cuando una persona no estaba bien”.

“Si lo hubiese visto, no lo cuenta”, concluyó.

PURANOTICIA