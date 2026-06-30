Periodista Chris McMillan preocupa tras ser trasladada de urgencia al hospital por un complejo problema de salud

La periodista chilena Chris McMillan volvió a generar preocupación entre sus seguidores al revelar que enfrenta un nuevo y delicado problema de salud, situación que la obligó a ser trasladada de urgencia al Hospital del Salvador.

A través de sus redes sociales, la exreportera de Canal 13 compartió imágenes en las que aparece utilizando un cuello inmovilizador, junto con un mensaje en el que dio cuenta del difícil momento que atraviesa.

"No sé cuántas batallas más vendrán, pero una a una, las iremos superando. Ahora, nos vamos al Hospital Salvador", escribió McMillan.

Horas más tarde, la comunicadora volvió a publicar un breve pero emotivo mensaje.

"Dios mío por favor sigue acompañándome", expresó.

El actual estado de salud de la periodista se enmarca en un largo proceso de complicaciones en su columna vertebral, originado por una hernia lumbar que, en su momento, le provocó la pérdida temporal de movilidad en sus extremidades.

Su condición se agravó posteriormente tras sufrir un accidente de tránsito, luego de que el vehículo en el que se desplazaba fuera impactado por un bus del Transantiago, hecho que reactivó sus lesiones.

Como consecuencia del daño neurológico, Chris McMillan ha debido someterse a tres cirugías de columna en solo ocho meses.

Durante su recuperación también ha enfrentado severos episodios de inestabilidad física, los que incluso la llevaron a depender de una silla de ruedas y de un bastón.

En ese contexto, la periodista relató anteriormente la gravedad de los episodios que ha sufrido.

"Me caí de espalda como una tabla que se desploma. Mis piernas, sin fuerza para sostenerme, me hicieron caer de rodillas por lo menos diez veces", contó.

Tras conocerse su nuevo problema de salud, cientos de seguidores expresaron su apoyo y enviaron mensajes de ánimo a la periodista a través de redes sociales.

"Deseo de todo corazón que tengas pronta sanación a todas tus dolencias. Siempre te recuerdo por tu extraordinario trabajo en Canal 13", escribió una usuaria.

A ese mensaje se sumaron numerosas muestras de cariño, entre ellas: "Ánimo querida Chris, que encuentren mejoría para tus dolencias que llevas tanto tiempo soportando" y "Siempre vas a salir adelante con fe y fuerza", reflejando el respaldo del público a la comunicadora en este nuevo desafío de salud.

PURANOTICIA