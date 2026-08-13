De "31 Minutos" a "Los 80": cerca de 250 obras históricas de la TV nacional serán preservadas como patrimonio de Chile

Un hito para la preservación de la memoria cultural y audiovisual de Chile se concretó tras la firma de un acuerdo de colaboración entre el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y la Cineteca Nacional de Chile. La iniciativa contempla la recuperación, conservación y digitalización de 248 obras audiovisuales financiadas por el Fondo CNTV entre 1993 y 2010.

El proyecto responde a la urgente necesidad de intervenir los materiales y soportes originales, que debido al paso del tiempo enfrentan un importante riesgo de deterioro. A través de la digitalización, la Cineteca Nacional generará nuevas copias de resguardo que permitirán preservar estas producciones y asegurar su disponibilidad para el público y las futuras generaciones.

Entre las producciones seleccionadas se encuentran emblemáticos títulos que marcaron distintas etapas de la televisión chilena, como la segunda y tercera temporada de "Los 80", "12 días que estremecieron Chile", "El Desquite", "Gen Mishima", "Justicia para todos", "Mira Tú", "Réquiem de Chile", "Mentes Brillantes", "Diego y Glot" y "Tikitiklip".

IMPACTO VIGENTE DE ''31 MINUTOS''

Dentro de la nómina destaca especialmente "31 Minutos", la reconocida serie infantil que combinó humor, música y contenidos educativos a través de personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry y Patana.

La incorporación de esta producción refuerza el valor de la televisión como registro vivo de la memoria histórica y cultural del país. La vigencia de la imagen de 31 Minutos se mantiene hasta la actualidad, con personajes que continúan ocupando un lugar destacado en la cultura popular y protagonizando campañas de comunicación de gran impacto.

En relación con el valor y la vigencia del programa en el imaginario colectivo, Joaquín Labbé, Marketing Lead de detergentes en Unilever, explicó en el marco de una campaña comercial:

"Las rutinas del día a día son cada vez más rápidas y hasta 31 minutos pueden ser demasiado. Con Tulio, Juanín y los personajes del programa quisimos mostrar, desde el humor, que una tarea tan cotidiana como lavar ropa también puede resolverse en solo 15 minutos".

Con este acuerdo, más de 200 producciones audiovisuales serán sometidas a procesos de conservación y digitalización, evitando el deterioro físico de sus soportes originales y contribuyendo a consolidarlas como parte del patrimonio audiovisual de Chile.

PURANOTICIA