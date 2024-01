Periodista acusa agresión en plena audiencia de Cathy Barriga

La periodista de Contigo en La Mañana de Chilevisión, Daniela Muñoz, aseguró que fue agredida, cuando en el marco de la audiencia en contra de la ex alcaldesa de Maipú Cathy Barriga.

Según se pudo ver en las imágenes, fue un guardia del recinto quien la empujó no solo a ella, sino que, a otros profesionales de los medios, mientras la ex Mekano se dirigía para su tercer día de audiencia.

“Cuidado, amigo… ¡Ay, mi pie, cuidado, caballero, eso no se hace, caballero (…) ¡No me pegue, no me puede pegar!”, dijo durante la transmisión en vivo.

Después del incidente, la periodista contó más detalles en vivo, asegurando que el guardia, “súper violento, están todas las colegas están de testigo… el tipo cerró la puerta con una fuerza, me agarró el pie, la mano, con golpe incluido (…) tiene que haber un protocolo, pero el guardia me pegó, tengo incluso la mano marcada“.



