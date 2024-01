“Pégame, si eso sabes hacer": el tenso enfrentamiento de Aránguiz y Castro al interior de Tierra Brava

Un nuevo tenso momento se vivió al interior del reality “Tierra brava” y se mostró por la pantalla de Canal 13 la noche del domingo.

¿Las protagonistas?: Daniela Castro y Daniela Aránguiz. El incidente ocurrió en el momento en que los participantes elegían a “La más fogosa”, tras una actividad de actuación. El galardón se lo llevó la exesposa del futbolista Jorge Valdivia.

Justo antes que se le entregara el galardón a Aránguiz, Castro dijo que si no ganaba Angélica el premio estaba arreglado.

Al momento de la premiación Aránguiz agradeció el reconocimiento, pese a “muchas de aquí creen que puede estar arreglado, no lo es”, dijo, y se armó la batahola.

Ante esto, la ganadora de Master Chef le aclaró que sus dichos fueron “una talla”, pero a la expanelista de Zona de Estrellas no le parecieron chistosos, por lo que la increpó.

“No te metas conmigo, no me hagas quedar mal. Tu comentario desmerece a todas las demás, quédate callada, no seas desubicada”, aseveró.

“Qué rico que por fin vas a sacar una portada alguna vez en la vida”, añadió Aránguiz, a lo que Castro le contestó que ya ha sido protagonista en diarios, como cuando ganó MasterChef. “Ese estaba arreglado”, le replicó a expareja del "Mago Valdivia".

La pelea continuó en el dormitorio, donde ambas participantes protagonizaron otro tenso momento, subiendo los decibeles de la conversación y casi llegar a las manos.

“Encuentro terriblemente feo que tengas esos comentarios desubicados. Me carga que te robes la comida de todos, que tengas a toda la casa cag… de hambre”, le reclamó Aránguiz.

Y cuando Castro intentó poner paños fríos, la discusión terminó con gritos e insultos de grueso calibre: “Pégame, si eso sabes hacer”, le increpó la cocinera. “No me busques… víctima”, le contestó Aránguiz.

