Pedro Pascal no pudo con Kieran Culkin en la disputa por el Globo de Oro como mejor actor de serie dramática

Pese a estar entre los favoritos, el actor chileno, Pedro Pascal, no logró llevarse el Globo de Oro como mejor actor de serie dramática (The Last of US) en la última entrega de premios del certamen y se impuso el intérprete estadounidense Kieran Culkin, por su trabajo en “Sucession”.

Tras su triunfo en la ceremonia de entrega número 81, transmitida la noche del domingo, Culkin dedicó palabras al actor nacional que provocaron risas entre los asistentes y en el mismo Pascal, quien apareció con un cabestrillo en unos de sus brazos en la alfombra roja de los premios.

El listado de nominados como mejor actor dramática estuvo integrada por: Pedro Pascal — “The Last of Us” (HBO), Kieran Culkin — “Succession” (HBO), Jeremy Strong — “Succession” (HBO), Brian Cox — “Succession” (HBO), Gary Oldman — “Slow Horses” (Apple TV+) y Dominic West — “The Crown” (Netflix).

