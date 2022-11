Pedro Carcuro vivió emotivo momento al recordar el lamentable fallecimiento de su hijo: “Mucho dolor”

La noche de este miércoles, TVN emitió un nuevo capítulo de su programa de trasnoche “Buenas noches a todos”, donde Eduardo Fuentes recibió como invitado al periodista deportivo Pedro Carcuro.

En medio de la íntima conversación, el histórico comentarista deportivo protagonizó un emotivo momento, cuando recibió en pantalla un regalo: una fotografía de sus dos hijos, Giovanni y Franco.

“Se acabó la conversación, Eduardo”, comenzó señalando Carcuro, evidentemente conmovido por el obsequio, a lo que el conductor le indicó: “Hay mucho amor en esa imagen”.

“Y mucho dolor”, complementó Carcuro, ya que Franco, hijo menor del periodista, decidió quitarse la vida hace algunos años, producto de una depresión endógena que padecía, por lo que Fuentes le consultó sobre cómo se convive con ese sentimiento.

“No se convive”, le respondió de forma tajante la icónica figura del área deportiva de TVN, añadiendo que “viene el duelo, hay que aceptar, sigues caminando aplastado por el peso de los hechos por el resto de tu vida”.

“No se puede convivir, es difícil hasta hablar de esto”, agregó el comunicador, revelando que los momentos previos a la entrevista fueron de mucha angustia, ya que sabía que Fuentes podía preguntarle por la muerte de su hijo. “En estas últimas horas, sabía que iba a venir para acá y a mí me machacaba en la cabeza, a cada rato, la idea de qué y cómo me va a preguntar Eduardo respecto a Franco y se me transformaba en algo insoportable”, sentenció Carcuro.

“No te quiero poner en una situación incómoda para nada. Al contrario, era reivindicar ese amor por los hijos”, concluyó Eduardo Fuentes sobre el complejo tema.

