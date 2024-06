Pedro Carcuro se mantiene hospitalizado tras sufrir problema cardíaco: "Ha tenido una respuesta positiva"

Pedro Carcuro se mantiene hospitalizado luego de sufrir un problema cardíaco la semana pasada.

El periodista informó que el viernes 21 sintió malestares y fue trasladado a la Clínica Los Andes, donde se le detectó una arritmia cardíaca debido a una insuficiencia en su corazón.

El rostro de TVN agregó que "me realizaron una serie de procedimientos y me siento mejor, pero la firme es que no estuve bien", declaró a La Hora.

El relator de 79 años afirmó que "uno mira las caras de quienes te atienden y no eran las mejores, estaban todos muy nerviosos".

Y desde TVN actualizaron el estado de salud del profesional, señalando que sigue hospitalizado.

“Afortunadamente, ha tenido una respuesta positiva y favorable al tratamiento y pronto recibirá el alta médica”, complementaron.

Por su parte, el comentarista deportivo contó a Emol que se encuentra "bastante bien".

Finalmente, desde la Clínica Universidad de los Andes indicaron en un comunicado que Carcuro “ha recibido todos los cuidados necesarios y ha tenido avances favorables en su recuperación”.

