Paulo Londra se lleva Gaviota de Oro y Plata en Viña 2026: subió a Ana Tijoux al escenario

El argentino Paulo Londra vivió una noche consagratoria en su debut en la Quinta Vergara, donde se llevó la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro tras una ovacionada presentación en el Festival de Viña del Mar 2026.

El cantante, compositor y rapero nacido en Córdoba apareció entre el público antes de subir al escenario, sorprendiendo a los asistentes. Ya frente al “Monstruo”, abrió su show con un rap improvisado para luego interpretar su conocida canción “Por eso vine”, desatando la euforia del público.

Uno de los momentos más aplaudidos de la noche fue cuando invitó al escenario a Ana Tijoux, con quien interpretó “1977”, el emblemático tema de la artista nacional, en una colaboración que encendió a la Quinta.

“Muy contento de estar acá, no lo puedo creer”, expresó Londra visiblemente emocionado. “Para mí me llena de orgullo”, agregó, antes de recibir ambos galardones.

Al cerrar su presentación, el artista dedicó los premios a su círculo más cercano: “Se lo dedico a mi familia y a Dios”, sentenció.

Paulo Londra se presentó por primera vez en el escenario viñamarino, consolidando así su regreso y reafirmando el vínculo con el público chileno, que lo premió con las máximas distinciones del certamen.

PURANOTICIA