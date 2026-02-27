Fallece a los 86 años Neil Sedaka, ídolo del pop y rock de los años 60 y 70

El ídolo de la canción de los años 60 y 70 Neil Sedaka falleció este viernes a los 86 años tras ser trasladado de urgencia a un hospital de Los Ángeles, Estados Unidos.

La familia de Sedaka confirmó que la leyenda del rock and roll había fallecido, en un comunicado obtenido por The Daily Mail.

"Nuestra familia está devastada por el repentino fallecimiento de nuestro querido marido, padre y abuelo, Neil Sedaka", dijeron.

"Una auténtica leyenda del rock and roll, una inspiración para millones, pero lo más importante, al menos para quienes tuvimos la suerte de conocerle, un ser humano increíble al que se echará profundamente de menos", añadieron.

TMZ informó anteriormente que Sedaka fue trasladado al hospital en ambulancia tras despertarse el viernes por la mañana sintiéndose mal.

Sedaka, de voz aterciopelada, nominado al Grammy, comenzó en los años 50 con la banda The Tokens.

Fue conocido principalmente por la pegadiza canción de los años 60 "Breaking Up Is Hard To Do", que grabó tras convertirse en artista en solitario

El natural de Brighton Beach, Nueva York, también cantó "Oh! Carol", que se disparó en las listas.

Tuvo dos grandes éxitos en los años 70 con los queridos singles "Laughter In The Rain" y "Bad Blood", el primero de los cuales creó y revitalizó su carrera.

