Paulina Nin reveló desconocida cábala de Antonio Vodanovic en el Festival de Viña del Mar

La mañana de este viernes, Paulina Nin asistió como invitada al matinal de Canal 13 “Tu Día”, donde llegó para comentar el próximo Festival de Viña del Mar, certamen del cual fue su animadora en tres ocasiones, todas junto a Antonio Vodanovic.

En su visita, la comunicadora recordó un particular momento que vivió junto a su compañero. “¿En ese minuto te pedían el beso?”, le consultó la conductora del espacio Priscilla Vargas, a lo que Sin desclasificó: “El beso lo pedían con Antonio no más. Era un beso entre compañeros de trabajo, de amigos. Nadie se iba a pasar la película de que tenía algo que ver con Antonio, porque no le aceptaba ni siquiera su cábala”.

En ese momento, el animador del matinal de Canal 13 José Luis Repenning, le preguntó cual era dicha cábala, momento en el que Paulina detalló que el jurado de “Yo Soy” “te daba unas palmadas en el traste”.

“Era a todo el mundo, hombres y mujeres, no era solamente con las mujeres”, aseguró, motivo por el que ella se anticipó a la jugada, advirtiéndole que “‘a mí no me gusta tu cábala, así que conmigo no’”.

“Es un buen compañero de labores, pero él se tuvo que acostumbrar a mi manera de trabajar”, concluyó.

PURANOTICIA