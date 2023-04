Paulina de Allende-Salazar a tres semanas de su despido de Mega: "Me sentí claramente que estaba sola"

Paulina de Allende-Salazar se refirió a su bullado despido de Mega, esto tras decir "paco", cuando hablaba del carabinero Daniel Palma, quien falleció tras recibir un impacto de bala en el rostro, en Santiago.

En un conversatorio organizado por la Universidad Diego Portales, la periodista aseguró que “a mí el despido no es algo que me quite el sueño, a mí me quita el sueño sentir que quizás hemos estado el último tiempo peleando entre periodistas y hemos perdido tal vez el darnos cuenta de lo relevante que somos en la sociedad”.

Luego agregó que “tienes derecho a rectificación al otro día, o cuando se considere pertinente. Y nuestra Constitución también establece que existe un derecho fundamental, que es el derecho a informar, que no puede existir censura previa. Pero ese comunicado, que es de un medio de comunicación relevante, no la consignaba; tampoco el error fue reparado inmediatamente”.

La profesional reconoció que “me sentí claramente que estaba sola, el medio en el que yo trabajaba no estaba dando la totalidad de la información y no había escuchado mi versión”.

Luego complementó diciendo que “lo relevante, está en que la consecuencia del error, que efectivamente cometí, fue tremendamente más grave que el error mismo”.

PURANOTICIA