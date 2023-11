Paula Pavic acusa estar viviendo problemas económicos luego de su quiebre con Marcelo Ríos: “Tuve que pedir que me prestaran”

Paula Pavic, exesposa y madre de cinco de los hijos del extenista nacional Marcelo “Chino” Ríos, realizó una reveladora transmisión en vivo a través de su cuenta personal de Instagram, donde entregó detalles de la situación económica que se encuentra viviendo luego del quiebre matrimonial.

Según el relato de Pavic, luego de 14 años de matrimonio, ha tenido que recurrir a pedir dinero prestado, asegurando que se encuentra atravesando por una “manipulación económica”, problemas que habían comenzado al interior de la relación desde que ella decidió emprender.

“Siempre tuve todo lo que quise, pero nunca lo tomé como que era mío. Entonces vi el tema del emprendimiento y me encantó”, expuso Paula, agregando que “mi sueño era regalarle a Marcelo un Lamborghini...realizarme como persona y aportar en la casa”.

Bajo esta línea, reveló que si bien el deportista se hace cargo de los gastos del hogar, esta situación se ha vuelto cada vez más complicada.

“El mes pasado me dijo que si no le daba un detalle de todos los gastos, no me iba a pasar la plata. Le hice un detalle a grandes rasgos de lo que se pagó, y me dijo que no, que quería más detallado. Ahí me di cuenta de que no iba a caer en esa manipulación de ‘voy a hacer lo que quieras, porque necesito tu plata para pagar las tarjetas’”, desclasificó.

“No sé lo que va a pasar con mi crédito en Estados Unidos. Tuve que pedir que me prestaran para poder pagar eso mientras”, concluyó Pavic.

PURANOTICIA