Paty Maldonado lanza dura crítica contra el Festival de Viña

Paty Maldonado lanzó una dura crítica hacia el Festival de la Canción de Viña del Mar, especialmente a la gala del certamen, donde asegura que las personas que desfilan por la alfombra roja, no tienen nada que hacer ahí.

“Yo no puedo creer que de repente pasa un cachureo en la alfombra roja (...) tú dices ‘¿por qué fue? ¿Qué aportó? ¿Quién la invitó? ¿Quién es esta galla que no conozco?’”, dijo la comunicadora, en el programa Tal Cual de TV+

Por otra parte, aseguró que nunca ha participado de estos eventos, ya que los encuentra “estúpidos”. “Es mi opinión, muy respetable como la suya, las encuentro siúticas y arribistas (…) lo encuentro de un mal gusto terrible (...) no me gustan, y he estado invitada muchas veces”

PURANOTICIA