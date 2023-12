Patricia Maldonado y Catalina Pulido anuncian el fin de “Las Indomables”

Luego de cuatro años al aire a través de YouTube, Patricia Maldonado junto a Catalina Pulido anunciaron el término de su programa “Las Indomables”.

Según expusieron sus propias protagonistas en la última edición del polémico espacio, la decisión se debería a la alta carga laboral de la ex “Mucho Gusto”, ya que se encuentra siendo parte de “Tal Cual” de TV+ y con sus presentaciones en vivo.

“Vamos a tomar otras riendas, es importante que la gente sepa y no avisarles a último minuto, cada una seguirá con riendas distintas. Yo pensaba en llegar al 30 de diciembre y decirles que este programa no va a continuar, pero yo creo que es importante que ustedes sepan”,comenzó exponiendo la cantante.

“Yo voy a seguir con otro canal, pero todavía no y la Cata seguirá con otras cosas. Hemos trabajado con cariño, con respeto, con amor, sin fines de lucros”, añadió, revelando que “si ustedes supieran la plata que hemos recibido, a ustedes les daría un infarto, no lo podrían creer. A mí eso no me importa nada. Lo hemos hecho para que este canal aporte en la parte política, y yo creo que aportó bastante”.

“Tengo una lista impresionante de trabajo, llegué a un arreglo con TV+ para no abandonarlo y no me va dar el tiempo con todo. ¿Cómo lo hago? (...) Esto provoca cansancio, y estar todos los días frente a la cámara opinando”, concluyó Maldonado.

PURANOTICIA