Patricia Maldonado reveló delicado problema que afecta su salud: “Estoy con problemas”

En un nuevo capítulo del programa online transmitido por YouTube “Las Indomables”, Patricia Maldonado reveló un problema de salud que la afecta hace algún tiempo, al que aún no le logra encontrar una solución.

“Ayer fui a hacer un examen al oído, porque ustedes saben que estoy con problemas de sordera en un oído. Estoy haciendo todos los exámenes para saber qué es lo que es, si es de vejez o si tengo un torniquete o algo”, comenzó relatando la panelista del nuevo programa de Tv+ “Tal Cual”.

“Me atendieron muy bien en el recinto donde fui, me hicieron el examen del sonido todo el cuento, para ver cómo están mis oídos. Tengo un problema. Me tiene que ver un médico a la brevedad”, explicó, desclasificando que deberá utilizar un audífono.

“Yo nunca he visto un audífono. Me muestran una cosita pequeñita, chiquita, que no se ve nada dentro del oído, era espectacular (…) Me puse el aparato y espectacular, escuchas todo, perfecto, lo puedes graduar”, reveló la ex “Mucho Gusto”.

“¿Cuánto cuestan? (…) ‘Lo último que se ha inventado, vale 3 millones 200 mil pesos, cada audífono’. Yo le dije: ‘Tráeme una corneta y me la pones en la oreja mejor, pero esa we… no la compro ni caga... Le digo: ‘¿Esto viene con un auto?’”, concluyó entre risas sobre su actual estado de salud.

PURANOTICIA