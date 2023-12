Patricia Maldonado protagonizó minuto de furia por burlas a su nueva apariencia y abandonó estudio de “Tal Cual”

La cabellera de Patricia Maldonado no pasa desapercibida, ya que desde hace años la comunicadora utiliza su cabello de un intenso color morado, el que ahora nuevamente fue blanco de críticas.

Esta vez por parte de sus propios compañeros de programa, ya que en el último episodio emitido de “Tal Cual” por TV+, la ex “Mucho Gusto” perdió la paciencia ante ser el blanco de las críticas por su nuevo look.

En su ingreso, la opinóloga comentó que al tinturar su cabello, este quedó de un color mucho más “potente”, sin el resultado que acostumbra, lo que la tenía intranquila.

“La gente piensa que es broma, pero no. Estoy perseguida con esta cuestión del pelo. Tengo que esperar a que esto se caiga solo. No me puedo volver a aclarar, si no, me quedo sin pelo. Me he aclarado dos veces”, explicó.

Bajo este contexto, Viñuela junto a la producción del espacio comenzaron a burlarse de la opinóloga, comparándola con personajes de caricaturas animadas como Úrsula de La Sirenita o los Trolls.

Sin embargo, al compararla con “Los Tachuelas”, Maldonado perdió la paciencia, expresando su molestia ante las burlas de sus compañeros, por lo que abandonó indignada el estudio.

“Lo mío tiene arreglo, baboso. Para que sepas. En cambio tú, ¿cómo creces? Ya ni te sale pelo”, lanzó Patricia Maldonado en su minuto de furia, retirándose evidentemente molesta del set de TV+.

PURANOTICIA