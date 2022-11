Patricia Maldonado en picada contra Cecilia Bolocco por sus polémicos dichos sobre las tallas grandes: “Es una falta de respeto”

La ex Miss Universo Cecilia Bolocco, se encuentra en el centro de la polémica luego de que a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, realizará unos cuestionados dichos, donde a quienes le solicitaban tallas más grandes en su colección de ropa, ella llamó a “comer menos”.

“Si ustedes creen que necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya?”, expresó la animadora del estelar de Canal 13 “Todo por Ti”, añadiendo que “hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan tan grande no”.

Sus palabras fueron catalogadas como “gordofóbicas” por los cibernautas, lo que fue comentario obligado por Patricia Maldonado en su programa transmitido en YouTube “Las Indomables”. “Yo quiero decirle dos o tres cosas a ella”, comenzó señalando la ex “Mucho Gusto”.

“Primero que nada, yo diría que el 99% de las mujeres que hacen dieta, lo hacen por ellas, por su salud, no por darle el gusto a un muchacho, esa es una historia de los años 50, se quedó en el pasado”, añadió la panelista de “Tal Cual”.

En esta línea, Maldonado hizo hincapié en que el sobrepeso no tiene como un único motivo el comer más de lo normal, apuntando que “eso significa que habló desde una ignorancia del porte de un buque. Puede ser por tiroides, hormonas, depresión, ansiedad, menopausia… hay un millón de cosas”.

“Hay familias en Chile que solo se alimentan de pan, fideos y arroz, porque les cuesta mucho conseguir un pedazo de carne o pollo y esas tres cosas, engordan”, agregó.

“Usted no sabe el dolor que hay detrás de esas personas, no tiene idea, señora Bolocco, lo que es ver una chiquilla de 18 años cuando se tiene que graduar de cuarto medio y no tiene un lugar donde pueda comprar un vestido por su gordura”, apuntó Maldonado.

“Yo no le dije nunca a una clienta mía ‘deja de comer y hazte un ayuno’. Yo le fabricaba la ropa y le prestaba mi hombro, me encontré con muchas mujeres jóvenes que tenían un maltrato”, agregó en su relato, enviándole un directo mensaje a Bolocco: “Usted no puede hablar así, no puede venir y decir -solo porque es Cecilia Bolocco- ‘deja de comer, pues niña’ (…) es fácil para usted, porque tiene plata (…) la respuesta suya debió ser ‘no tengo tallas más grandes, perdónenme, pero solo confecciono de la talla S a la L’”.

“Contestarle así a una persona es una falta de respeto para todas las que en este país sufren obesidad mórbida”, añadió la opinóloga en su relato, complementando para concluir que “a mí me importa un carajo ser gorda, pero yo me pongo en el lugar de las personas que han vivido toda su vida haciendo dieta, para que vengan a refregar en la cara que tienen que dejar de comer”.

“Me dio mucha rabia lo que contestó. Si estoy frente a ella, quizás qué hue** le digo. Ella dándoselas de nutrióloga. Eso fue una ofensa para todas la gente que tiene problema con el peso (…) Me pareció imperdonable”, sentenció.

PURANOTICIA