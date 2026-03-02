Patricia Maldonado arremete contra la Gaviota de Platino de Mon Laferte: “Estaba más arreglada que fiesta de cumpleaños”

La noche del miércoles pasado, en la emblemática Quinta Vergara, Mon Laferte se consolidó como una de las grandes triunfadoras del certamen al recibir la Gaviota de Plata, la Gaviota de Oro y, sorpresivamente, la Gaviota de Platino. Con ello, se convirtió en la sexta artista —y la más joven— en obtener el máximo reconocimiento del festival.

El galardón, reservado para trayectorias excepcionales y vínculos históricos con el evento, fue entregado en medio de una ovación del público. Visiblemente emocionada, la artista agradeció el cariño y recordó sus orígenes, en una imagen que selló su regreso triunfal al país tras años de consolidación internacional.

Sin embargo, la distinción no estuvo exenta de polémica. En el programa «Tal Cual» de TV+, la cantante y panelista Patricia Maldonado lanzó duras acusaciones, cuestionando tanto el criterio de entrega como el rol de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti.

“La Gaviota de platino estaba más arreglada que fiesta de cumpleaños. A mí no me venga a decir la señora (Macarena) Ripamonti que no estaba preparado”, afirmó, insinuando que la decisión habría estado tomada con antelación.

Maldonado también sostuvo que el reconocimiento debió recaer en otra figura de trayectoria internacional: “Quien se merecía por trayectoria internacional, absolutamente internacional y por los años, era Gloria Estefan. La han grabado en Japón, en Chile, Checoslovaquia, Rusia, Alemania… O sea, no hay un lugar donde a Gloria Estefan no se le conozca”.

En esa línea, insistió: “No le quito mérito, pero ahí te das cuenta que todos los premios son arreglados”.

Con este reconocimiento, Mon Laferte se sumó a una selecta lista integrada previamente por Luis Miguel, Isabel Pantoja, Lucho Gatica, Los Jaivas y Los Prisioneros.

La controversia volvió a instalar una pregunta recurrente en torno a la Gaviota de Platino: ¿cuáles son exactamente sus criterios? A diferencia de la Plata y la de Oro —entregadas según la reacción del público— el Platino es una determinación excepcional de la organización, lo que lo convierte en un símbolo de alto valor, pero también en foco de interpretaciones encontradas.

Desde el entorno del festival no se validaron las acusaciones de irregularidad y se reiteró que el premio responde a la trayectoria, impacto cultural y vínculo con el certamen. En el caso de Mon Laferte, sus cinco Latin Grammy y su proyección internacional fueron esgrimidos como argumentos centrales.

Mientras tanto, las declaraciones de Maldonado encendieron el debate en redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes defienden la consagración de la artista chilena en pleno apogeo creativo y quienes consideran que el Platino debería reservarse exclusivamente para carreras aún más extensas.

PURANOTICIA