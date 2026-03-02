Confirman que conflicto entre Sammis Reyes y "Cuco" Cerda en Viña del Mar incluyó golpes

Lo que en un primer momento se informó como un tenso encuentro entre Sammis Reyes y José Manuel "Cuco" Cerda en una fiesta en Viña del Mar, nuevos antecedentes darían cuenta que hubo golpes entre los dos.

El hecho se registró el viernes 27 de febrero en la fiesta Bresh de la Ciudad Jardín y, según comentó Suro Solar, representante de varios chicos reality del país, todo comenzó luego que Sammis se acercara a "Cuco" para hablar "en buena onda".

"Cuco estaba muy relajado, como que él tenía el ánimo de bajar el tema, de explicar bien las cosas y Sammis fue el primero que tiró un combo", agregó.

Las agresiones fueron confirmadas por Carla Jara, quien señaló en ZappingTV que "sí, hubo combos. Combos iban, combos venían".

Suro Solar, en tanto, agregó que Cerda empujó a Reyes, quien cayó al suelo. Pese a esta situación, el exjugador de la NFL intentó seguir con la riña.

