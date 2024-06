Patricia López y los verdaderos motivos que la llevaron a vivir su embarazo en Eslovenia: “Chile está muy violento”

La actriz nacional Patricia López, será una de las próximas invitadas al estelar de conversación de Chilevisión “Podemos Hablar”, donde revelará los motivos tras su decisión de irse de Chile por unos meses, mientras se encontraba embarazada de su primer hijo.

La intérprete vivió unos meses Eslovenia, país de origen de su esposo, precisamente donde nació su primogénito, decisión que finalmente tomó luego de ser víctima de un complejo altercado en suelo nacional.

“Estaba embarazadita después de mucho tiempo, bueno logré embarazarme y fue de alto riesgo. Lo pasé muy mal, viví algunos episodios un poco fuertes, violencia vial, le digo yo”, comenzó relatando.

“Chile para mi gusto está muy violento, lamentablemente, la gente está muy agresiva. Un tipo me hizo una maniobra muy peligrosa en la carretera, me pasó por el lado mío, me golpeó el retrovisor, fue complejo y yo quedé bien asustada”, reveló.

De acuerdo a su relato, el que quedó evidenciado en un adelanto del programa que debutará la noche de este viernes, fue ese episodio el que la llevó a tomar la decisión. “Mi esposo me dijo vámonos a Eslovenia, te cuido allá, allá tengo trabajo, mi gente, puedes estar en la casa tranquila. Y fíjate que no lo tenía pensado, confié y bueno, me voy a vivir mi embarazo”, concluyó.

PURANOTICIA