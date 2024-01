Pareja de “Nano” Calderón explota en redes social tras ser tratada de “poco empática”

La pareja de “Nano” Calderón, Rebeca Naranjo, tuvo un día de furia en redes sociales, ya que fue tratada de “poco empática”, esta crítica viene, tras mostrar una situación en redes sociales.

El hecho en cuestión, fue una fotografía de un niño que estaba orinando en la calle, con el permiso de su madre. "Eso es lo que enseñan, la gente se pasa", puso como mensaje, en la foto.

"También es entendible de que no estén cerca de un baño al cual puedan ir, pero, ¿en serio en la puerta de una casa? ¿No puede ser en un jardín, en un árbol, en un parque, que ahí hay miles? No, en la puerta de la casa. No sé, yo creo que todo parte por casa y si ya le están enseñando así…", finalizó.

Es por eso, que si bien muchos internautas le reprocharon, hubo una persona que le envió un mensaje personal, tratándola de “poco empática”, crítica que no fue bien recibida por la nueva de Raquel Argandoña.

"¿Empática? Primero, no tiene una guagua colgada. Antes de vociferar, ve bien el video. Segundo, a menos de 500 metros, había un parque con harto pasto y árboles para orinar (…) Estoy cagada de la risa con tanto comentario, típicos hueones, porque la mayoría son hombres, diciendo ‘ay, si es normal’. ¡Cómo va a ser normal andar sacando la cuestión en el lugar que sea!", manifestó.

Naranjo finalizó diciendo que: estoy impresionada con la cantidad de mensajes de personas diciéndome que es normal (…) que haya personas que avalen este tipo de cosas", para luego rematar con "Sorry por ser sincera o decir lo que pienso, pero de verdad me parece que hay personas que tienen mierda en la cabeza, pensando que eso es normal".

PURANOTICIA