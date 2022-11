Paola Troncoso recordó complejo momento cuando casi llegó hasta tribunales con la cantante Cecilia: “Le pedí disculpas de corazón”

La actriz y comediante Paola Troncoso, fue la más reciente invitada al estelar de Canal 13 “Juego Textual”, donde recordó su paso por el extinto programa de humor de Mega “Morandé con Compañía”.

En este contexto, la intérprete recordó cuando la cantante Cecilia se molestó con ella, por una imitación que realizó en uno de los sketches del espacio, en la que Paola acusó haber sido presionada por la producción.

“Me complicaba imitarla. Cecilia tuvo una parálisis que le complica mucho el habla, así que por mucho que yo tratara de ser respetuosa, parecía algo burlesco”, explicó Paola.

Ante esto, la cantante se habría molestado con la estación televisiva, donde incluso Cecilia llegó a pensar en presentar una demanda contra Mega. “Sabía que esto iba a pasar, debió haber pasado. Pero lamentablemente las consecuencias las paga el actor y no quienes están detrás (…) Lo pasé muy mal, no quería que ella se sintiera ofendida. Mi trabajo es ser actriz, no burlarme de las personas”, expresó.

“Le pedí disculpas de corazón porque yo la admiro mucho, desde chica. Y ella las aceptó”, reveló Paola, quien desclasificó que recibió todo el apoyo de parte de la productora Kike21, quienes eran los realizadores de “Morandé con Compañía”.

PURANOTICIA