Pancha Merino renuncia a "Amiga date cuenta" tras fuerte pelea con Pepi Velasco: "Eres de mente pobre"

En el último capítulo de Amiga date cuenta, de TV+, las panelistas Pancha Merino y Pepi Velasco protagonizaron una fuerte pelea en pantalla, la cual ya fue eliminada de la plataforma de Youtube.

Todo surgió en un juego de preguntas cuando Merino le consultó: “¿Qué cambiarías de mí?”.

“Maltratadora”, “pobretona” y “resentida”, fueron parte de las acusaciones cruzadas.

“La gente que no es bonita, que no es físicamente de tu agrado, eres muy maltratadora frente a esa gente. Y yo creo que eso no puede ser porque la gorda no tiene culpa de ser gorda, la fea no tiene culpa de ser fea”, respondió Velasco ante la pregunta.

Por lo que Pancha le respondió: “Eres muy resentida amiga, tienes que sacarte ese resentimiento, porque si no vas a ser toda la vida pobre. Toda la vida vas a estar envidiando al resto”.

Velasco contestó enojada: “Yo no soy pobre. A ver, ¿quién te dijo que era pobre?”, y esto fue respondido por Pancha quien le dijo “andai siempre pobreteando... Eres de mente pobre”.

Bajo esta línea, Pepi aseguró que ella es austera, por lo que la intérprete le contestó que “no eres austera, porque si lo fueras no andarías diciendo ‘oh, que lindo’ (hizo un gesto de ver una joya). A una austera no le gusta nada, no ve la ropa, no ve las joyas, no ve nada”.

Luego, Josefina indicó que: “Yo sé que no te gusta leer, pero lee y ve diferencia entre austeridad y resentimiento”. Francisca continuó su respuesta y le dijo “muy envidiosa y resentida, tienes que sacarte ese resentimiento que tienes. Tienes que sacarte esa huea de amargada y resentida, porque así no te va a ir nunca bien”.

“Yo gracias a Dios no envidio a nadie, al contrario, yo admiro a la gente, y me gusta estar con gente que mira para arriba no para abajo”, cerró Velasco.

Fue tan tenso el ambiente que Pancha abandonó el estudio, y hace pocas horas se confirmó la renuncia de la actriz al programa.

“Jorge, yo no estoy para verme expuesta de esta manera”, se escuchó a Merino decirle al productor mientras se retiraba.

Ahora, la animadora Eva Gómez se refirió a este polémico conflicto y a la renuncia de Pancha Merino.

“Pancha hace rato que no se sentía cómoda en este programa con este formato, y es por eso, que ya no estará más con nosotras”, explicó Gómez.

