Pamela Leiva dará un importante salto en su carrera: debutará como animadora en programa de Canal 13

Pamela Leiva debutará como conductora en «El club», nuevo espacio del Área de Cultura de Canal 13.

La comediante que se hizo conocida gracias al reality show «1810» en el verano del año 2009, declaró sobre este nuevo desafío que “me dieron la oportunidad de hacer algo nuevo y poder estar en la conducción de un programa en el cual su contenido me hace mucho sentido, porque me encanta que la gente se reúna y haga la vida fuera de su casa”.

Luego agregó que “estamos tan encerrados que buscar motivos para salir y juntarnos con otras personas para compartir los mismos intereses, es algo muy bueno”.

En el nuevo programa, según un comunicado del canal, la artista "mostrará los más diversos, entretenidos, peculiares y muy chilenos clubes que existen a lo largo de todo el territorio nacional".

Respecto del espacio, Leiva manifestó que “ha sido una experiencia hermosa porque conoces distintas historias y visiones de vida. Gente muy encantadora y cada ser humano con una historia potente detrás, y eso a mí me ha hecho aprender mucho”.

Finalmente, la ganadora de las dos gaviotas en el Festival de Viña del Mar en febrero de este año, señaló que en las grabaciones “me he empapado de cada persona que he conocido, de cada club y me voy con el corazón llenito después de cada jornada. Ha sido una experiencia muy enriquecedora”.

PURANOTICIA