Pamela Díaz recuerda rivalidad con Cathy Barriga y asegura: “ella era mentirosa”

En una entrevista en “Contigo en la Mañana” de Chilevisión, la modelo Pamela Díaz, se le preguntó por lo que está pasando a la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga quien fue formalizada, entre otros delitos, por Fraude al Fisco, ya que ambas compartieron pantalla en el reality La Granja Vip (Canal 13, 2005), donde ambas desarrollaron una enemistad.

“En ese momento la Cathy fue una de las más queridas (del programa), y a mí me trataron pésimo. Yo dije que era una mentirosa. Me he callado todo este tiempo. Y este es el resultado, en general, no miento", aseguró “La Fiera”.

Sin embargo, a pesar de su rivalidad, ella le deseo suerte a Barriga cuando empezaron sus incursiones en la película, en la política y cuando asumió como alcaldesa, aseguró que: “estaba bien, y que se estaba desligando del suegro”.

Por otra parte, ella recuerda en que momento, supo que todo se venía abajo: “cuando empieza a bailar, y todo ese show, dije: ‘¡Ah, no! Aquí estamos mal. Se le escaparon los enanitos pal bosque’. Y yo me quedé callada todo este tiempo”.

A pesar de su rechazo, Díaz aseguró que “no sé el meollo de toda la situación económica y todas las cosas que pasaron ahí. Ella tendrá que defenderse como pueda. No puedo opinar más allá de lo que está viendo toda la gente, y no le voy a tirar más mala onda”, concluyó.

PURANOTICIA