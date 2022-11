Pamela Díaz frenó en seco polémica con Daniela Aránguiz: “No estoy para ese cahuín”

Dentro de los últimos días, Pamela Díaz y Daniela Aránguiz han sido las protagonistas de una polémica, luego de que la “Fiera” recordara un anterior conflicto entre las dos en su podcast “Hoy es hoy”, el que tuvo a lugar el año 2016 en la casa de la exchica “Mekano” en Brasil.

“Dije algo que le molestó y me echó de la casa con guardias (…) Le pregunté si se arrepentía de algo de su vida que ha hecho y me dijo ‘no, nada’”, reveló la comunicadora, añadiendo que “entonces, yo le dije ‘sorry, pero cómo que nada’, porque yo creo que uno sí se puede arrepentir de tratar mal a una suegra”.

“Mi suegra estaba ahí, presente. (…) La Pamela va y le dice: ‘Y tú cómo aguantaste que esta te tratara así’. Entonces le respondí: ‘Este programa es conmigo, no con mi suegra. Si quieres meter a las suegras, hablemos de la mamá de Manuel'”, recordó posteriormente Aránguiz en el programa de espectáculos “Zona de Estrellas”, donde es panelista.

“Ella dice cosas a la cara igual que yo. Ella tiene que entender que si dice algo, también le van a responder. Yo no te tengo miedo, cero. No le tengo miedo ni a ella ni a nadie”, añadió la exparticipante de “El Discípulo del Chef”.

Ante esto, Pamela decidió responder a los dichos de Daniela, dando por cerrada la situación. “Yo no estoy para ese cahuín, sin comentarios”, señaló Díaz en conversación con “Publimetro”.

“¿De verdad tú crees que le puedo contestar a Daniela Aránguiz? A mí da risa, no tengo ningún contacto con ella, entonces es como divertido. No hablo con ella, no cacho nada de su vida si yo estoy en otra hace mucho tiempo”, agregó.

“Ya tengo 41 años, cómo me voy a estar preocupando de lo que dicen. Estoy en un momento de mi vida tan tranquila, es más, creo que estoy viendo la luz. Creo que los chacras se me están alineando”, aseguró la “Fiera” en la entrevista con el medio mencionado anteriormente.

En cuanto a un supuesto distanciamiento entre ambas por su exmarido Manuel Neira, Pamela expresó entre risas: “Cómo voy a estar peleada con ella por Manuel, tendría que estar peleada con todo Chile”.

PURANOTICIA