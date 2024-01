Paloma Mami desmiente “ninguneo” a artistas urbanos chilenos

La cantante urbana Paloma Mami utilizó sus redes sociales, para desmentir el rumor. Todo esto se enmarca en una colaboración que la ex Rojo lanzará junto con los artistas Ithan NY y Marcianeke, llamada: “Dosis”.

Al postear la portada la canción, no fueron pocos los internautas que le recriminaron a Mami el hecho de que ella habría dicho que jamás haría una canción en conjunto con algún artista del medio local, con comentarios tales como: “pero si dijiste que nunca ibas a colaborar con Marcianeke” y “ahora que nadie la pesca, vino a cantar lo que dijo que nunca cantaría”.

Ante esto, Paloma Mami agregó una historia a instagram (la cual ya no está disponible) donde aclaraba la polémica: “ni sé de dónde nació ese comentario en que dije que ‘nunca colaboraría con el género chileno’. Yo jamás he dicho eso”.

Sobre este mismo punto aclaró: “Lo que sí he dicho sobre colaboraciones en general, era no que iba a hacer ninguna con nadie, hasta que yo me estableciera como artista propia (…) porque pensaba que una mujer tenía que subir solita para ser respetada en este género”.

Para finalizar, lamentó el hecho y agregó: “Pero pucha, quizás nunca tendré el respeto de ustedes y eso está bien, porque yo sigo en la mía, creando con quien yo quiero crear, haciendo música que yo quiero hacer y disfrutando de la vida bendecida que me dio Dios”.



